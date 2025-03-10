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Создан новый метод стабилизации наночастиц для медицины
Исследователи из РТУ МИРЭА представили инновационную методику получения и стабилизации наночастиц на основе хитозана — природного полисахарида, имеющего огромный потенциал для применения в медицине и фармакологии. Разработка поможет в создании новых лекарственных препаратов и систем их доставки, а также может быть полезной в области регенеративной медицины.
Хитозан получают из хитина, который содержится в панцирях ракообразных, покровах насекомых, а также в клеточных стенках грибов. Этот биополимер уже давно привлекает внимание ученых благодаря своей биологической активности, интересным физико-химическим свойствам, биосовместимости и биоразлагаемости , а также доступности и возобновляемости исходного сырья для него.
Однако применение хитозана в виде наночастиц сталкивается с проблемой их нестабильности в водных растворах. Ученые РТУ МИРЭА предложили решение этой проблемы, используя водорастворимые полисахариды для стабилизации ими наночастиц хитозана, переведенного в форму его нерастворимой сернокислой соли.
«Мы разработали метод получения гидрозоля сульфата хитозания с положительным зарядом частиц и исследовали влияние различных водорастворимых полисахаридов на его устойчивость. Наши результаты показывают, что добавление таких полисахаридов, как каппа-каррагинан и альгинат натрия, значительно повышает стабильность наночастиц во времени и защищает их от коагуляции электролитами», — рассказывает Вадим Ерасов, кандидат химических наук, доцент кафедры наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С. С. Воюцкого Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА.
Особенность разработки заключается в том, что ученые смогли не только стабилизировать наночастицы, но и определить оптимальные концентрации полисахаридов, которые обеспечивают максимальную устойчивость. Это открывает новые возможности для использования таких наночастиц в медицинских целях.
Наночастицы сернокислой соли хитозана, стабилизированные полисахаридами, помимо того, что сами обладают некоторой биологической активностью, могут применяться в качестве носителей для лекарственных препаратов. Благодаря своей биосовместимости и способности к биоразложению, они безопасны для организма и могут быть использованы для лечения различных заболеваний. Кроме того, такие наночастицы могут применяться
для создания раневых покрытий и в качестве наполнителей для полимерных материалов, используемых в костной хирургии.
«Наши исследования показали, что каппа-каррагинан и альгинат натрия не только стабилизируют наночастицы, но и защищают их от коагуляции под воздействием хлорида натрия, что особенно важно для применения в физиологических условиях», — добавляет Юлия Мальцева, студентка магистратуры РТУ МИРЭА, принимавшая участие в исследовании.
Разработка ученых РТУ МИРЭА обладает большим потенциалом для медицины и фармакологии. Стабильные наночастицы сернокислой соли хитозана могут стать основой средств доставки для новых лекарственных препаратов, которые будут более эффективными и безопасными для пациентов. Кроме того, использование таких наночастиц в регенеративной медицине может ускорить процесс заживления ран и восстановления тканей.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии».
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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