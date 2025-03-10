Создан новый метод стабилизации наночастиц для медицины

Исследователи из РТУ МИРЭА представили инновационную методику получения и стабилизации наночастиц на основе хитозана — природного полисахарида, имеющего огромный потенциал для применения в медицине и фармакологии. Разработка поможет в создании новых лекарственных препаратов и систем их доставки, а также может быть полезной в области регенеративной медицины.

Хитозан получают из хитина, который содержится в панцирях ракообразных, покровах насекомых, а также в клеточных стенках грибов. Этот биополимер уже давно привлекает внимание ученых благодаря своей биологической активности, интересным физико-химическим свойствам, биосовместимости и биоразлагаемости , а также доступности и возобновляемости исходного сырья для него.

Однако применение хитозана в виде наночастиц сталкивается с проблемой их нестабильности в водных растворах. Ученые РТУ МИРЭА предложили решение этой проблемы, используя водорастворимые полисахариды для стабилизации ими наночастиц хитозана, переведенного в форму его нерастворимой сернокислой соли.

«Мы разработали метод получения гидрозоля сульфата хитозания с положительным зарядом частиц и исследовали влияние различных водорастворимых полисахаридов на его устойчивость. Наши результаты показывают, что добавление таких полисахаридов, как каппа-каррагинан и альгинат натрия, значительно повышает стабильность наночастиц во времени и защищает их от коагуляции электролитами», — рассказывает Вадим Ерасов, кандидат химических наук, доцент кафедры наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С. С. Воюцкого Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА.

Особенность разработки заключается в том, что ученые смогли не только стабилизировать наночастицы, но и определить оптимальные концентрации полисахаридов, которые обеспечивают максимальную устойчивость. Это открывает новые возможности для использования таких наночастиц в медицинских целях.

Наночастицы сернокислой соли хитозана, стабилизированные полисахаридами, помимо того, что сами обладают некоторой биологической активностью, могут применяться в качестве носителей для лекарственных препаратов. Благодаря своей биосовместимости и способности к биоразложению, они безопасны для организма и могут быть использованы для лечения различных заболеваний. Кроме того, такие наночастицы могут применяться

для создания раневых покрытий и в качестве наполнителей для полимерных материалов, используемых в костной хирургии.

«Наши исследования показали, что каппа-каррагинан и альгинат натрия не только стабилизируют наночастицы, но и защищают их от коагуляции под воздействием хлорида натрия, что особенно важно для применения в физиологических условиях», — добавляет Юлия Мальцева, студентка магистратуры РТУ МИРЭА, принимавшая участие в исследовании.

Разработка ученых РТУ МИРЭА обладает большим потенциалом для медицины и фармакологии. Стабильные наночастицы сернокислой соли хитозана могут стать основой средств доставки для новых лекарственных препаратов, которые будут более эффективными и безопасными для пациентов. Кроме того, использование таких наночастиц в регенеративной медицине может ускорить процесс заживления ран и восстановления тканей.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 35 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».