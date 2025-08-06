Этническая принадлежность помогла подросткам-мигрантам справиться со стрессом

Около 300 миллионов мигрантов образуют население отсутствующего на географических картах мира «мобильного континента». Подростки-мигранты проходят сложный период взросления и одновременно должны привыкать к новым условиям жизни. В этом процессе их адаптация особенно важна, так как именно формирующаяся идентичность влияет на то, насколько они чувствуют себя частью своей культуры и как развивается их личность. Ученые из МГППУ изучили особенности социальной и этнической идентичности подростков из мигрировавших семей и сравнило их с ровесниками, проживающими в России с рождения.

В исследовании участвовали 74 подростка в возрасте 12–17 лет: 39 русскоязычных мигрантов из стран СНГ, живущих более года (в среднем и обучающихся в русских школах Стамбула (подростки-мигранты), и 35 московских школьников (подростки-индигены). Главной задачей было понять, насколько миграция влияет на процесс формирования у подростков их этнической (связь с собственной национальностью) и социальной идентичности (осознание себя как члена общества). Ученые использовали психологические тесты, которые измеряли уровни личностной, социальной и этнической идентичности, а также уровень социально-психологической адаптации, жизнестойкость и самооценку респондентов.

Тесты показали, что у подростков-мигрантов, несмотря на видимую успешную адаптацию в школе и обществе, происходят нежелательные изменения в самоощущении и восприятии своей этнической принадлежности. Так, у них было слабее чувство связи со своей этнической группой, они хуже чувствовали принадлежность к своему народу, меньше оценивали значимость этого аспекта в их жизни по сравнению с подростками, проживающими в стране рождения и не имеющими опыта переезда в другую страну.

Ученые пришли к следующим выводам: у мигрантов отмечались проявления социальной дезадаптации и эмоционального дискомфорта, вызванные сложностями жизни в многонациональной среде и постоянной необходимостью подстраиваться под новые культурные нормы. В то время как у «коренных» подростков главный фактор адаптации был связан с принятием себя и других, у мигрантов самый мощный фактор включал дезадаптивные реакции: самонеприятие и стремление «убежать» от проблем.

Несмотря на дефицитарность этнической идентичности несовершеннолетних мигрантов, она служит им опорой, является защитным фактором, помогает противостоять стрессу. Рефлексия подростков, проживающих за пределами страны рождения, не включает, самосознающее «Я». Способность выдерживать стрессовые нагрузки у подростков-мигрантов обеспечивается не за счет собственного контроля над ситуацией, как у подростков-индигенов, а благодаря активной включенности в нее. В целом систему адаптации подростков-мигрантов можно назвать дезадаптивно-расщепленной: самым мощным фактором в которой является фактор дезадаптации, противодействие ему в системе обеспечивают этническая идентичность, адаптивность без ее эмоциональной составляющей и в меньшей степени – способность к рефлексии и вовлеченность в ситуацию.

В то же время «ключом» к успешной адаптации подростков-индигенов является способность к принятию себя и других, что вместе с развитым внутренним контролем дает им чувство эмоционального комфорта. В целом систему адаптации подростков-индигенов можно определить как устойчивую и целостную: фактор адаптации является самым мощным, а дезадаптивные тенденции успешно блокируются, причем их этническая идентичность является компонентом общей адаптационной структуры, а рефлексия и саморефлексия обеспечивают необходимую осознанность. Слабым звеном индигенов оказалось отсутствие перспективы, что приводит к выводу о необходимости целенаправленного личностного развития.

В двух группах подростков одинаково хорошо развиты самоанализ (рефлексивное «Я») и понимание себя как члена общества (социальное «Я»). Однако у подростков-индигенов больше выражены деятельное и коммуникативное «Я», которые помогают активно включаться в жизнь общества. У подростков-мигрантов заметно растет влияние ситуативного состояния как средства «гибкой адаптации» в поликультурной среде.

Авторы подчеркивают: «Ограниченные возможности управления ситуацией становятся причиной функциональной социальной дезадаптации и эмоционального дискомфорта у подростков в условиях миграции». Поэтому для мигрантов становится принципально важным развивать и укреплять чувство принадлежности к своей этнической группе и одновременно интегрироваться в общество принимающей страны.

В будущем исследователи планируют расширить выборку исследования, дополнить методы диагностики, применить фундаментальные теории отечественной психологии и системные модели. Ограничения текущего исследования связаны с небольшой территориальной и этнической выборкой, а также с срезовым характером исследования.

Статья опубликована в журнале «Социальная психология и общество». Авторы — психологи МГППУ Валентина Екимова и Евгения Зимина совместно с коллегой из другого учебного учреждения.

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МГППУ 103 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.