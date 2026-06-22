Крошечный «кунжутный» морской слизень из Тайваня оказался новым видом

Тайваньские ученые обнаружили новый вид морского слизня, размеры которого не превышают трех миллиметров. Крошечное полупрозрачное существо с необычными черными и желтыми крапинами получило научное название Thecacera sesama (где sesama означает «кунжутная») именно из-за своего поразительного внешнего сходства с семенами кунжута.

Открытие принадлежит исследователю Хо-Ен Чаню (Ho-Yeung Chan), который представляет Национальный тайваньский океанический университет (Тайвань). Еще в 2019 году, будучи обычным студентом бакалавриата, он случайно заметил странное миниатюрное создание во время любительского погружения в прибрежных водах у города Цзилун на севере Тайваня. Студент даже не подозревал, что столкнулся с созданием, полностью неизвестным науке.

Понять истинную значимость находки помог случай: Чан выложил фотографии подводной жизни в интернет и проконсультировался с известным экспертом по морским слизням Сини Линь (Hsini Lin), которая и подтвердила, что перед ними абсолютно новый, уникальный вид.

Изучение «кунжутного» слизня растянулось на несколько лет из-за крайне суровых и непредсказуемых условий работы на северном побережье острова. Дело в том, что эта акватория полностью зависит от сезонных изменений погоды: летом здесь регулярно бушуют мощные тайфуны, а во время зимних муссонов поднимаются огромные волны.

Из-за таких экстремальных условий у морских биологов есть всего около четырех месяцев в году для безопасных погружений и проведения исследований. Найти в подобных обстоятельствах существо, которое по своим размерам меньше обычного рисового зернышка — это колоссальное научное везение.

Биологические наблюдения показали, что вся жизнь Thecacera sesama устроена довольно просто и подчинена циклу всего из четырех ключевых действий: поиску пищи, еде, спариванию и откладыванию яиц. Эти существа живут на мшанках — колониальных водных беспозвоночных, которых из-за специфического внешнего вида называют «мховыми животными».

Несмотря на свои микроскопические размеры, голожаберные моллюски (к которым и относится новый вид) играют важнейшую роль в морских экосистемах, являясь важным звеном в пищевой цепи коралловых рифов. Открытие Thecacera sesama, подробное описание которого было опубликовано в журнале ZooKeys, наглядно иллюстрирует, как много скрытых видов до сих пор таят в себе прибрежные воды мирового океана.

Из-за того, что сотни мелких обитателей рифов невозможно заметить невооруженным глазом, ученые часто их упускают, а значит, впереди исследователей ждет еще множество удивительных зоологических находок.

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