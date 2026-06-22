Крошечный «кунжутный» морской слизень из Тайваня оказался новым видом
Тайваньские ученые обнаружили новый вид морского слизня, размеры которого не превышают трех миллиметров. Крошечное полупрозрачное существо с необычными черными и желтыми крапинами получило научное название Thecacera sesama (где sesama означает «кунжутная») именно из-за своего поразительного внешнего сходства с семенами кунжута.
Открытие принадлежит исследователю Хо-Ен Чаню (Ho-Yeung Chan), который представляет Национальный тайваньский океанический университет (Тайвань). Еще в 2019 году, будучи обычным студентом бакалавриата, он случайно заметил странное миниатюрное создание во время любительского погружения в прибрежных водах у города Цзилун на севере Тайваня. Студент даже не подозревал, что столкнулся с созданием, полностью неизвестным науке.
Понять истинную значимость находки помог случай: Чан выложил фотографии подводной жизни в интернет и проконсультировался с известным экспертом по морским слизням Сини Линь (Hsini Lin), которая и подтвердила, что перед ними абсолютно новый, уникальный вид.
Изучение «кунжутного» слизня растянулось на несколько лет из-за крайне суровых и непредсказуемых условий работы на северном побережье острова. Дело в том, что эта акватория полностью зависит от сезонных изменений погоды: летом здесь регулярно бушуют мощные тайфуны, а во время зимних муссонов поднимаются огромные волны.
Из-за таких экстремальных условий у морских биологов есть всего около четырех месяцев в году для безопасных погружений и проведения исследований. Найти в подобных обстоятельствах существо, которое по своим размерам меньше обычного рисового зернышка — это колоссальное научное везение.
Биологические наблюдения показали, что вся жизнь Thecacera sesama устроена довольно просто и подчинена циклу всего из четырех ключевых действий: поиску пищи, еде, спариванию и откладыванию яиц. Эти существа живут на мшанках — колониальных водных беспозвоночных, которых из-за специфического внешнего вида называют «мховыми животными».
Несмотря на свои микроскопические размеры, голожаберные моллюски (к которым и относится новый вид) играют важнейшую роль в морских экосистемах, являясь важным звеном в пищевой цепи коралловых рифов. Открытие Thecacera sesama, подробное описание которого было опубликовано в журнале ZooKeys, наглядно иллюстрирует, как много скрытых видов до сих пор таят в себе прибрежные воды мирового океана.
Из-за того, что сотни мелких обитателей рифов невозможно заметить невооруженным глазом, ученые часто их упускают, а значит, впереди исследователей ждет еще множество удивительных зоологических находок.
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Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
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