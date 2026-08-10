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Рейтинг: 25 крупнейших премьерных выходных в истории кино с поправкой на инфляцию
Когда фильм «Человек-паук: Новый день» стартовал в прокате в июле этого года с результатом 360,1 миллиона долларов, он установил новый рекорд по крупнейшим сборам за первый выходной в истории североамериканского проката, лишь немного опередив «Мстители: Финал», которые в 2019 году заработали 357,1 миллиона долларов.
Однако сравнение номинальных сборов играет на руку более новым фильмам, поскольку со временем цены на билеты растут. Если пересчитать показатели прошлых лет с учетом инфляции, картина меняется — и победитель оказывается другим.
На этой инфографике представлены 25 крупнейших премьерных выходных на внутреннем рынке США и Канады, причем сборы каждого фильма пересчитаны в цены июня 2026 года. Данные о кассовых сборах взяты из рейтинга за все время существования проката на Box Office Mojo по состоянию на август 2026 года и скорректированы с использованием индекса потребительских цен Бюро статистики труда США.
С поправкой на инфляцию дебют «Мстители: Финал» в апреле 2019 года эквивалентен 466,7 миллиона долларов в ценах июня 2026-го — примерно на 106,6 миллиона долларов больше, чем результат фильма «Человек-паук: Новый день». Таким образом, фильм, который совсем недавно уступил номинальный рекорд, по-прежнему уверенно удерживает первое место по сборам премьерных выходных с учетом инфляции: его результат почти на 30% выше.
При этом второе место картины «Человек-паук: Новый день» само по себе впечатляет. Фильм установил номинальный рекорд, не имея ни одного сеанса в кинотеатрах IMAX: все такие экраны были зарезервированы на эксклюзивный трехнедельный период за Кристофером Ноланом и его фильмом «Одиссея».
Картины с персонажами Marvel доминируют в рейтинге: на них приходится 11 из 25 позиций. В список вошли все четыре фильма о Мстителях, серия «Человек-паук» от Sony, а также вышедший в 2024 году «Дэдпул и Росомаха».
Почти столь же заметна и календарная концентрация. Только на июль приходится семь из 25 премьер, а на летний период с мая по июль — 14. Все четыре декабрьских фильма в рейтинге относятся либо к вселенной «Звездных войн», либо к серии о Человеке-пауке.
Корректировка кассовых сборов с учетом инфляции обычно возвращает в число лидеров старую голливудскую классику. Но в данном случае этого не происходит. Самый старый фильм в рейтинге — продолжение «Пиратов Карибского моря», вышедшее в 2006 году, а ни одна картина XX века даже близко не приблизилась к попаданию в топ-25.
Причина в том, что стратегия масштабного проката с максимально концентрированными сборами в первые выходные появилась относительно недавно.
«Титаник», ставший самым кассовым фильмом 1990-х годов, в декабре 1997 года вышел всего в 2674 кинотеатрах. За первые выходные он собрал лишь 28,6 миллиона долларов, после чего продолжал идти в прокате еще несколько месяцев. Для сравнения, «Человек-паук: Новый день» стартовал сразу в 4487 кинотеатрах, а несколько недель предварительных продаж позволили сосредоточить значительную часть спроса именно в премьерные выходные. Поэтому показатели первых выходных отражают не только общую популярность фильма, но и то, насколько сильно спрос удалось сконцентрировать за короткий период. Именно это помогает понять, почему данный рейтинг так сильно отличается от списка самых кассовых фильмов в истории.
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