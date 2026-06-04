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Потерян в космосе: NASA признало марсианский аппарат MAVEN безвозвратно утраченным
NASA официально завершило миссию MAVEN, признав космический аппарат невосстановимым после потери связи с ним в конце прошлого года. Решение ставит точку в одной из важнейших программ по изучению Марса и его атмосферы.
Аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution — «Эволюция атмосферы и летучих веществ Марса») более одиннадцати лет находился на орбите Красной планеты, исследуя процессы, которые привели к утрате значительной части ее атмосферы.
По данным NASA, специальная комиссия по расследованию аварии пришла к выводу, что аппарат уже не сможет восстановить работоспособность после серьезного сбоя, произошедшего в декабре.
Последний раз MAVEN вышел на связь с Землей 6 декабря 2025 года, когда проходил за Марсом относительно земных антенн. До этого момента телеметрия показывала, что все системы работают штатно. Инженеры ожидали, что после выхода из-за планеты аппарат снова передаст сигнал, однако этого не произошло.
Последующие исследования данных, полученных через сеть дальней космической связи NASA (Deep Space Network), позволили установить вероятную последовательность событий.
Судя по анализу радиосигналов, после выхода из-за Марса аппарат неожиданно перешел в аварийный режим и начал вращаться с необычно высокой скоростью. По мнению специалистов NASA, это вращение привело к нескольким критическим последствиям: нарушению ориентации аппарата, изменению параметров орбиты, резкому расходу электроэнергии, разряду аккумуляторов. Когда уровень заряда опустился ниже допустимого предела, система связи потеряла питание, и MAVEN окончательно замолчал.
В феврале NASA сформировало специальную комиссию для оценки возможностей восстановления миссии. После нескольких месяцев работы эксперты пришли к выводу, что аппарат больше не способен ни выполнять научные наблюдения, ни обеспечивать связь для других марсианских миссий. Любопытно, что точная причина первоначального сбоя до сих пор остается неизвестной. Окончательный отчет расследования должен быть опубликован позднее в этом году.
MAVEN был запущен в ноябре 2013 года и стал первой миссией NASA, полностью посвященной изучению верхних слоев атмосферы Марса и ее эволюции. Первоначально научная программа была рассчитана всего на один год, однако аппарат проработал почти десятилетие сверх запланированного срока.
Помимо собственных научных исследований, MAVEN выполнял еще одну чрезвычайно важную функцию. Орбитальный аппарат служил ретранслятором связи между Землей и марсоходами NASA, включая: Curiosity и Perseverance. Благодаря MAVEN ученые могли получать значительно большие объемы данных с поверхности Марса, чем при использовании прямой связи.
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