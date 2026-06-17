В древних замерзших мусорных кучах Гренландии нашли гены устойчивости к антибиотикам
Генетики секвенировали фрагменты ДНК из мусорных куч Гренландии, оставленных древними переселенцами. В них обнаружили гены устойчивости к антибиотикам, а также следы кишечных бактерий. Но ученые пришли к выводу, что таяние арктической мерзлоты не несет риска масштабных эпидемий.
Люди столетиями осваивали Гренландию. Примерно с 1250 года до нашей эры там обитали палеоэскимосы, в X веке на остров прибыли викинги со своим домашним скотом, а позже появились датские колонисты. Все эти культуры оставляли после себя отходы. Кости животных, экскременты и остатки шкур копились в ямах. Из-за холодного климата этот органический мусор промерз и сохранился как ценный археологический архив.
Сейчас Арктика нагревается в три-четыре раза быстрее остальной планеты. Мерзлота тает, океан размывает берега. Биологи давно опасаются, что глобальное потепление вернет в современную экосистему древние инфекции. Подобный сценарий уже приводил к локальной катастрофе: в 2016 году из-за оттаявшей почвы на Ямале вспыхнула сибирская язва.
Ученые решили выяснить, скрывают ли гренландские исторические свалки опасные микроорганизмы. Результаты опубликовали в журнале Frontiers in Microbiology.
Биологи собрали 221 образец грунта. Часть земли выкопали прямо из замерзшего мусора трех исторических эпох. Для контроля взяли пробы на нетронутых пустошах вдали от поселений.
Исследователи выделили всю ДНК и реконструировали генетические профили микробов. Анализ выявил более 1200 видов бактерий, в том числе характерных для кишечника людей и животных.
В отходах колониального поселения Нуук фрагменты геномов бактерий, способных вызвать пищевое отравление или живущих в гнойниках, составили почти половину от всей найденной ДНК. В более старых эскимосских ямах генетический профиль почти не отличался от обычной тундры — со временем микробный след человека слился с фоном.
Ученые обнаружили множество генов устойчивости к антибиотикам, их разнообразие в древнем мусоре и в дикой тундре оказалось одинаковым. Эта устойчивость развилась естественным путем из-за тысячелетней конкуренции почвенных бактерий, а не из-за деятельности человека. Никаких возбудителей смертельных эпидемий анализ не выявил.
Затем команда проверила, как далеко микробы могут распространяться. Они взяли пробы на разрушающемся берегу поселения Сермермиут, где старый мусор падает прямо в океан. Выяснилось, что состав бактерий меняется на расстоянии нескольких метров от ямы. На пляже наземные микробы из мерзлоты почти полностью исчезают и уступают место морским видам.
В итоге древние мусорные кучи работают как надежные биологические архивы. Они хранят информацию о быте прошлых эпох, но на сегодня не представляют масштабной эпидемиологической угрозы для Арктики.
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