Средиземноморская диета защитила сердце и мозг через крошечные белки, закодированные в митохондриях
Многолетние наблюдения подтвердили: люди, придерживающиеся средиземноморского рациона, дольше сохраняют ясность ума и реже страдают от тяжелых патологий сосудов. Однако молекулярный механизм этой защиты оставался загадкой. Как выяснилось, секрет долголетия кроется в стимуляции древних органелл — митохондрий, играющих роль клеточных энергостанций.
Исследователи из Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии (США) обнаружили важную закономерность: у пожилых людей, строго соблюдающих средиземноморскую диету, в крови повышается концентрация двух редких микропептидов (небольших цепочек аминокислот, выполняющих важные сигнальные функции) — гуманина и SHMOOSE.
Главная уникальность этих органических веществ заключается в происхождении: инструкция по их сборке записана не в основном ядре клетки, а в собственной, отдельно наследуемой ДНК митохондрий. По словам авторов научной работы, эти пептиды «переводят» состав съеденной пищи в сигналы, которые напрямую управляют метаболизмом и защищают ткани от возрастного износа. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.
Лабораторные и клинические тесты показали, что гуманин и SHMOOSE играют роль биологического щита для сердечно-сосудистой и нервной систем. Это помогает сдерживать окислительный стресс — опасный процесс, при котором агрессивные формы кислорода повреждают клеточные мембраны, белки и фрагменты ДНК. В свою очередь, микропептид SHMOOSE берет на себя защиту нейронов головного мозга, предотвращая их гибель под действием токсичных амилоидных бляшек — главного фактора развития болезни Альцгеймера.
Средиземноморская диета показала, что некоторые продукты из нее комплексно влияют на митохондриальное здоровье. Самыми эффективными «стимуляторами» выработки гуманина оказались оливковое масло, свежая рыба и бобовые культуры. В то же время высокий уровень SHMOOSE наблюдался у тех, кто ел меньше рафинированных углеводов — белого хлеба, выпечки и сладостей, вызывающих резкие скачки сахара в крови.
Авторы исследования рассчитывают, что открытие этих специфических биомаркеров станет фундаментом для персонализированной медицины будущего. В перспективе анализ концентрации гуманина и SHMOOSE позволит врачам не только отслеживать реальную реакцию организма на смену рациона, но и составлять точечные, индивидуально подогнанные диеты для защиты мозга и сердца.
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