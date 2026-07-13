Ученые выяснили, почему детей в христианской Скандинавии хоронили вместе с чужими взрослыми

Раннехристианские общие могилы взрослых и детей в Северной Европе почти всегда воспринимались как семейные захоронения. Авторы нового исследования проверили эту гипотезу и выяснили, что для большинства случаев она неверна.

На протяжении десятилетий археологи нередко придерживались одного простого правила: если в средневековой могиле вместе покоятся останки взрослого и ребенка, то, скорее всего, это родители и дети либо близкие родственники.

Такое предположение казалось вполне логичным, однако проверить его долгое время не получалось. По костям и зубам можно определить возраст, пол, болезни, особенности питания и даже происхождение человека, но достоверно установить степень биологического родства только по этим данным нельзя — необходим анализ ДНК.

Ситуация изменилась с развитием палеогенетики — науки, изучающей ДНК ископаемых организмов и людей. Благодаря этому методу появился инструмент, который позволяет узнать, кем именно приходились друг другу погребенные в одной могиле.

Международная команда палеогенетиков под руководством Майи Кшевиньской (Maja Krzewińska) из Центра палеогенетики при Стокгольмском университете решила проверить эту гипотезу. Ученые исследовали останки людей из трех христианских кладбищ Швеции, датируемых периодом с X по XIV век. В это время языческие традиции в Скандинавии постепенно сменялись христианскими, с новой религией менялись и правила захоронения.

Исследователи получили генетические данные 142 человек: 68 детей и подростков и 74 взрослых. Их останки извлекли из 27 одиночных и 50 общих могил. Для каждого человека определили пол, степень родства с другими людьми, происхождение.

Затем ученые сопоставили полученные сведения с результатами археологических раскопок. Это помогло узнать, кто лежал в одной могиле, возраст людей, как были ориентированы их тела.

Выяснилось, что большинство похороненных вместе не приходятся друг другу близкими родственниками. Это касалось даже тех кладбищ, на которых ученые нашли немало людей, связанных общим происхождением. Иными словами, родственники жили рядом, но далеко не всегда отправлялись в последний путь вместе.

Кшевиньска и ее коллеги выявили любопытную закономерность. Если взрослого хоронили вместе с ребенком, то очень часто мужчина лежал рядом с мальчиком, а женщина рядом с девочкой. Это может свидетельствовать о том, что выбор соседа по могиле определялся не столько родством, сколько социальными или религиозными установками, действовавшими в средневековом обществе.

Одна из главных гипотез, объясняющих такой выбор, связана с представлениями о некрещеных детях. В раннем христианстве существовало поверье, что умерших до крещения нельзя хоронить на освященной земле. Поэтому их могли помещать в могилу крещеного человека, что, вероятно, рассматривали как символический способ «приобщить» умершего к освещенному пространству. Такая практика позволяла обойти религиозный запрет.

Как показал генетический анализ, мальчиков и девочек предавали земле по тем же правилам, что и взрослых. Особенно хорошо это заметно на средневековом кладбище Вестерхус в шведской провинции Емтланд, где мужчин и женщин традиционно хоронили по разные стороны церковного двора.

Тот же принцип распространялся на детей: мальчиков чаще хоронили на мужской стороне, а девочек — на женской. По мнению исследователей, общество относило ребенка к определенной социальной группе уже в раннем возрасте. При захоронении их не выделяли в особую категорию — к ним применяли те же социальные и религиозные нормы, что и ко взрослым.

Авторы научной работы заключили, что совместная средневековая могила не всегда означает семейное погребение. Раньше археологи строили подобные выводы о захоронениях исключительно на положении скелетов и устройстве могил. Теперь ученые не смогут считать людей родственниками только потому, что они покоятся вместе. Каждый такой случай придется проверять отдельно.

Отметим, что выводы исследователей относятся прежде всего к изученным средневековым шведским кладбищам, что касается аналогичных захоронений в других частях Европы — нужны дополнительные исследования.

Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

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Игорь Байдов 601 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.