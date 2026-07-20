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Рабочие остановили автозавод из-за планов заменить людей человекоподобными роботами

От автомобильных заводов Детройта до логистических центров Шэньчжэня на смену людям постепенно приходят роботы нового поколения. Однако сотрудники, которых они могут заменить, не намерены мириться с этим без борьбы.

Человекоподобный робот Atlas / © Boston Dynamics

Тысячи рядовых членов Профсоюза работников металлургической промышленности Южной Кореи проголосовали за проведение забастовки после того, как компания Hyundai объявила о планах развернуть на своих предприятиях более 25 тысяч человекоподобных роботов.

Спустя несколько недель протестные действия уже серьезно замедлили работу одного из заводов автопроизводителя. Как сообщает The Wall Street Journal, после того как очередной раунд переговоров между профсоюзом и руководством компании завершился безрезультатно, рабочие начали частичную забастовку. Сотрудники отказываются работать по четыре часа в течение каждой смены, из-за чего производственные линии простаивают практически половину рабочего дня.

По данным The Wall Street Journal, экономические последствия уже становятся ощутимыми. Забастовка может привести к сокращению выпуска примерно пять тысяч автомобилей, а потери выручки Hyundai оцениваются примерно в 135 миллионов долларов. Если руководство компании не пойдет на уступки, профсоюз предупредил о готовности усилить давление — увеличить продолжительность остановок работы, объявить полноценную бессрочную забастовку или совместить обе меры.

По всей видимости, это первый в истории столь масштабный трудовой конфликт, напрямую связанный с внедрением человекоподобных роботов, что делает происходящее знаковым событием в истории трудовых отношений.

Причиной спора стали планы Hyundai использовать более 25 тысяч гуманоидных роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics. Эти двуногие машины имеют рост около 1,88 метра и способны поднимать грузы массой до 50 килограммов.

Хотя сами роботы пока еще не приступили к работе на производстве, представители профсоюза подчеркивают, что нынешняя забастовка призвана добиться пересмотра условий труда до начала масштабной автоматизации, чтобы сотрудники не оказались перед уже свершившимся фактом.

В числе основных требований профсоюза — юридические гарантии сохранения рабочих мест в условиях внедрения искусственного интеллекта и автоматизации, увеличение размера премий с учетом высокой прибыльности Hyundai, переход от почасовой оплаты труда к фиксированным окладам, а также официальное соглашение, которое предоставит работникам право окончательного согласования любых решений о внедрении человекоподобных роботов на предприятиях компании.