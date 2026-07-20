Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рабочие остановили автозавод из-за планов заменить людей человекоподобными роботами
От автомобильных заводов Детройта до логистических центров Шэньчжэня на смену людям постепенно приходят роботы нового поколения. Однако сотрудники, которых они могут заменить, не намерены мириться с этим без борьбы.
Тысячи рядовых членов Профсоюза работников металлургической промышленности Южной Кореи проголосовали за проведение забастовки после того, как компания Hyundai объявила о планах развернуть на своих предприятиях более 25 тысяч человекоподобных роботов.
Спустя несколько недель протестные действия уже серьезно замедлили работу одного из заводов автопроизводителя. Как сообщает The Wall Street Journal, после того как очередной раунд переговоров между профсоюзом и руководством компании завершился безрезультатно, рабочие начали частичную забастовку. Сотрудники отказываются работать по четыре часа в течение каждой смены, из-за чего производственные линии простаивают практически половину рабочего дня.
По данным The Wall Street Journal, экономические последствия уже становятся ощутимыми. Забастовка может привести к сокращению выпуска примерно пять тысяч автомобилей, а потери выручки Hyundai оцениваются примерно в 135 миллионов долларов. Если руководство компании не пойдет на уступки, профсоюз предупредил о готовности усилить давление — увеличить продолжительность остановок работы, объявить полноценную бессрочную забастовку или совместить обе меры.
По всей видимости, это первый в истории столь масштабный трудовой конфликт, напрямую связанный с внедрением человекоподобных роботов, что делает происходящее знаковым событием в истории трудовых отношений.
Причиной спора стали планы Hyundai использовать более 25 тысяч гуманоидных роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics. Эти двуногие машины имеют рост около 1,88 метра и способны поднимать грузы массой до 50 килограммов.
Хотя сами роботы пока еще не приступили к работе на производстве, представители профсоюза подчеркивают, что нынешняя забастовка призвана добиться пересмотра условий труда до начала масштабной автоматизации, чтобы сотрудники не оказались перед уже свершившимся фактом.
В числе основных требований профсоюза — юридические гарантии сохранения рабочих мест в условиях внедрения искусственного интеллекта и автоматизации, увеличение размера премий с учетом высокой прибыльности Hyundai, переход от почасовой оплаты труда к фиксированным окладам, а также официальное соглашение, которое предоставит работникам право окончательного согласования любых решений о внедрении человекоподобных роботов на предприятиях компании.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Исследователи МФТИ обнаружили, что общепринятая теоретическая модель, которая десятилетиями служила стандартом для описания систем, состоящих из сверхпроводников и магнетиков, работает далеко не всегда, и предложили куда более точную картину.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.
Власти штата Нью-Йорк ввели на год мораторий на строительство крупных дата-центров. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом, где действует такое ограничение.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии