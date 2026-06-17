Падение смертности после прививки указало на массовые смерти от коронавируса даже в 2025 году
Ни одна страна не сохранила массовую вакцинацию от коронавируса к середине 2020-х годов. Авторы новой научной работы сравнили смертность тех, кто еще прививается, и всех остальных. Оказалось, невакцинированное большинство умирает существенно чаще. Однако шансов на возвращение массовой вакцинации от Covid-19 по-прежнему нет.
Исследователи из США проанализировали данные американского Министерства по делам ветеранов о заболеваемости и смертности миллиона ветеранов за 2024-2025 годы. Результаты в журнале JAMA Internal Medicine.
Сперва они сфокусировались на частоте так называемых тяжелых сердечно-сосудистых событий, связанных с коронавирусом: например, инфарктов и инсультов, частота которых у переболевших Covid-19 существенно растет, поскольку он негативно действует и на сердце, и на сосуды.
Среди тех, кто был вакцинирован только от гриппа (0,69 миллиона из выборки), их частота с сентября 2024 года была существенно выше. Она составила пять случаев на 10 тысяч человек. У 0,35 миллиона привитых и от гриппа, и от коронавируса — только три случая на 10 тысяч. Значит, привитые от Covid-19 страдали подобным на 38 процентов реже непривитых. Как обычно, чем больше был средний возраст человека, тем сильнее оказался защитный эффект.
Проблемой такого подхода остается то, что массовую диагностику Covid-19 давно не проводят нигде в мире. Раз так, нельзя точно понять, был у человека инфаркт и инсульт после коронавируса или без него. Поэтому авторы исследования применили и второй подход — просто сравнили общую вероятность тяжелых сердечно-сосудистых событий и смертей у привитых от коронавируса и от гриппа и привитых только от гриппа.
Показатели оказались уже совсем иными. Защита от тяжелых сердечно-сосудистых событий у привитых от Covid-19 составила лишь 6,3 процента (352 случая на 10 тысяч человек против 358 случаев у непривитых от него). Вероятность смерти после такой прививки упала на 7,2 процента.
Это число, на первый взгляд, кажется незначительным. Однако в пересчете на миллион человек оно дает 1580 смертей всего за восемь месяцев наблюдений. Конечно, изученная популяция ветеранов старше средней по США, в основном мужская и белая (такие чаще всего служат в армии). То есть население Штатов в целом может иметь уровень смертности после коронавируса несколько ниже. Но даже если он в 3,3 раза ниже (заведомое преувеличение), получается, при вакцинации от коронавируса всего населения США они имели бы на 0,15 миллиона смертей в год меньше, чем получают на практике. В масштабах планеты речь идет о спасении миллионов жизней в год.
Научная работа показала очень важный нюанс, давно находящийся за пределами фокуса внимания общества. Хотя в мире эпидемию коронавируса считают как бы законченной и вакцинация по этой причине перестала быть массовой, реальная смертность от Covid-19 все еще высока — примерно миллионов человек в год по всему миру.
Интересно, что в России вплоть до прекращения публикаций о количестве смертей (2025 год) тоже наблюдалась серьезнейшая избыточная смертность, которой не было до коронавируса. Но она, как и сам Covid-19, имела выраженный пик в холодное время года — когда боевые действия, напротив, на минимуме.
Так, в октябре 2024-го число смертей в России на 13 тысяч выше, чем года. То есть общие выводы нового исследования практически наверняка актуальны для нас не менее чем для США. Точнее, даже более, поскольку там и в этом году вакцинирован от коронавируса каждый шестой, что в России не наблюдается и близко.
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