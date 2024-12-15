Слушатели узнают, как создается магия кинокартин, позволяющая окунуться в атмосферу настоящего, прошлого и даже будущего.

О мероприятии

К годовщине первого кинопоказа, который состоялся 28 декабря 1895 года, специалисты музея подготовили специальную экскурсию. На ней слушатели узнают, как создается магия кинокартин, позволяющая окунуться в атмосферу настоящего, прошлого и даже будущего.

Как выглядели камеры, которые помогали создавать фильмы в начале прошлого века?

На экскурсии участники увидят ретроспективные камеры XX века и смогут сравнить многообразные варианты любительской и профессиональной техники разных лет. А еще проекторы, монтажные столы и несколько предметов, которые сами стали героями фильмов.

Расписание Волгоградский пр-т., 42, к.5 Москва 13:00 Купить