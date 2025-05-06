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Лекция
12+
Записки космического хирурга

Слушатели узнают, как ученые формулируют задачи для решения вопросов медицинского сопровождения в космическом полете.

Космонавтика и авиация
11 мая, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

С каждым годом возможность полета на другие планеты становится все реальнее. Но готовы ли люди к таким полетам? Как человеческий организм перенесет длительный перелет, долгую изоляцию и действие других факторов полета?

Кандидат медицинских наук Илья Рукавишников расскажет, как ученые формулируют задачи для решения вопросов медицинского сопровождения в космическом полете. Лектор затронет все области от истории космической медицины до перспективных исследований в этой области.

Расписание
11
Воскресенье
Май 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

Только что
Александр Речкин
3
# биология
# космос
# МКС
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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