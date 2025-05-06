Слушатели узнают, как ученые формулируют задачи для решения вопросов медицинского сопровождения в космическом полете.

О мероприятии

С каждым годом возможность полета на другие планеты становится все реальнее. Но готовы ли люди к таким полетам? Как человеческий организм перенесет длительный перелет, долгую изоляцию и действие других факторов полета?

Кандидат медицинских наук Илья Рукавишников расскажет, как ученые формулируют задачи для решения вопросов медицинского сопровождения в космическом полете. Лектор затронет все области от истории космической медицины до перспективных исследований в этой области.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация