О мероприятии

Что происходит в недрах планет с точки зрения химии? Почему в таких условиях возникают химические вещества, противоречащие привычным представлениям этой науки?

Российский кристаллохимик и материаловед, доктор физико-математических наук, профессор РАН, заслуженный профессор Сколтеха Артем Оганов расскажет о том, как исследования химии и физики высоких давлений помогают понять процессы, происходящие под поверхностью Земли. Слушатели разберутся, почему при огромных давлениях вещества могут образовывать необычные химические структуры. Узнают, как изучение минералов мантии помогает уточнить температурное распределение внутри Земли. Лектор расскажет, как ученые подтвердили существование самородного металлического железа в нижней мантии Земли и почему это важно для понимания кислородной революции и эволюции жизни на нашей планете.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация