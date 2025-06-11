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Слушатели узнают, как можно любоваться пернатыми и вносить вклад в научные исследования.
О мероприятии
Наблюдение за птицами — это не просто хобби, с каждым годом набирающее все большую популярность. Это настоящее погружение в удивительный мир природы, позволяющее любоваться пернатыми и вносить вклад в научные исследования.
Орнитолог-любитель Елена Миронова вместе с участниками мероприятия будет гулять по Лефортовскому парку и наблюдать за птицами, которые встретятся им по пути.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
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2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
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