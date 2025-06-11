Слушатели узнают, как можно любоваться пернатыми и вносить вклад в научные исследования.

О мероприятии

Наблюдение за птицами — это не просто хобби, с каждым годом набирающее все большую популярность. Это настоящее погружение в удивительный мир природы, позволяющее любоваться пернатыми и вносить вклад в научные исследования.

Орнитолог-любитель Елена Миронова вместе с участниками мероприятия будет гулять по Лефортовскому парку и наблюдать за птицами, которые встретятся им по пути.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация