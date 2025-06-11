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Экскурсия
12+
Воздушная среда

Слушатели узнают, как можно любоваться пернатыми и вносить вклад в научные исследования.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
18 июня, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Наблюдение за птицами — это не просто хобби, с каждым годом набирающее все большую популярность. Это настоящее погружение в удивительный мир природы, позволяющее любоваться пернатыми и вносить вклад в научные исследования.

Орнитолог-любитель Елена Миронова вместе с участниками мероприятия будет гулять по Лефортовскому парку и наблюдать за птицами, которые встретятся им по пути.

Расписание
18
Среда
Июнь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

17 минут назад
Александр Речкин
5
# биология
# орнитология
# птицы
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