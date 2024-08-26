Участники мероприятия узнают, как один из самых известных языков античной эпохи постепенно менялся и терял актуальность.

О мероприятии

Латынь — язык, на котором говорили в Древнем Риме, при всей своей красоте и логичности, к сожалению, на сегодняшний день утратил свою актуальность и считается мертвым.

Или нет?

Популяризатора латинского языка Никита Самохин расскажет, как один из самых известных языков античной эпохи постепенно менялся и терял актуальность, чем это было обусловлено и насколько велико влияние латыни на сегодняшний день.

Расписание Москва, Знаменка 11/11 с1 Москва 19:00 Купить