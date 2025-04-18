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Лекция
12+
Тканевая инженерия сердца

Слушатели узнают про поиск новых решений для лечения сердечных проблем и заболеваний.

Парк «Зарядье»
26 апреля, 17:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Что такое тканевая инженерия? Чем она отличается от биомедицинской? В чем будущее современной регенеративной медицины и есть ли оно? При чем тут вообще стволовые клетки? А главное: почему же ученые все еще не сделали тканевую модель сердца? На все эти вопросы ответит кандидат биологических наук, заведующий Лабораторией экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Валерия Цвелая.

Расписание
26
Суббота
Апрель 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# сердце
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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