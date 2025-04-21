О мероприятии

О Римской империи думают не только мужчины. Не удивительно – Рим поражает мысли даже в наши дни. Но что в нем грандиозного? Разложим все по полочкам. Стоит начать с азов и посмотреть, как менялось римское государство и общество. В Риме были цари, Рим был республикой, Рим стал империей. Но почему происходили столь масштабные изменения? Почему идеальный строй Римской республики, как говорил Цицерон, был заменён властью одного человека с неограниченными полномочиями? Как Римская республика была реорганизована в первую межгалактическую империю. Ответы на эти и многие другие вопросы даст политолог, преподаватель социальных наук Адам Лазебник.