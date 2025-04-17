Слушатели узнают о событиях, связанных с аварией на ЧАЭС и о том, как появилась атомная энергетика в СССР.

О мероприятии

На Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года произошла авария, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века по масштабам нанесенного ущерба. Последствия чернобыльской трагедии могли бы быть еще страшнее, если бы не героические усилия многих людей, которые с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг.

Кандидат физико-математических наук Глеб Георгиевич Коновалов расскажет о событиях, связанных с аварией на ЧАЭС и о том, как появилась атомная энергетика в СССР, о физических принципах работы ядерных реакторов, видах реакторов и их особенностей, а также о перспективных проектах российской атомной энергетики.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация