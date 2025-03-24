О мероприятии

Техногенным космическим мусором называются искусственные объекты, находящиеся в космосе и при этом абсолютно бесполезные. Это могут быть как фрагменты разрушившихся космических спутников, так и последствия вывода аппаратов на орбиту, например, ступени ракет-носителей. На лекции слушатели узнают, почему космический мусор — это проблема.

Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института астрономии РАН Полина Левкина расскажет о текущей ситуации засоренности околоземного космического пространства и ее динамике. Обсудит примеры крупных столкновений и разрушений в космосе, приведших к образованию большого количества фрагментов космического мусора на орбитах Земли.



Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить