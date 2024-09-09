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Лекция
12+
История возобновляемой энергетики

Слушатели узнают об истории и современном положении альтернативных источников энергии и перспективах возобновляемой энергетики. 

Политехнический музей
17 сентября, 11:00 Дата
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Майя Коршунова расскажет о развитии различных способов получения энергии, технологиях и изобретениях, повлиявших на ход развития энергетики, а также о современном положении альтернативных источников энергии и перспективах возобновляемой энергетики. 

Расписание
17
Вторник
Сентябрь 2024
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

4 минуты назад
Александр Речкин
0
# история
# технологии
# энергия
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