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Слушатели узнают об истории и современном положении альтернативных источников энергии и перспективах возобновляемой энергетики.
О мероприятии
Старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Майя Коршунова расскажет о развитии различных способов получения энергии, технологиях и изобретениях, повлиявших на ход развития энергетики, а также о современном положении альтернативных источников энергии и перспективах возобновляемой энергетики.
4-я Магистральная ул., д. 11
С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.
Галактики гораздо больше, чем кажутся. Их звездная масса погружена в чрезвычайно разреженное газовое облако из атомарного водорода, простирающееся на сотни килопарсек. В этом гало сосредоточено примерно 70 процентов их видимой массы. Ученые впервые представили спектр внутренней области окологалактической среды одной из близких к нам галактик.
Часто мы слышим от невыспавшихся и вечно опаздывающих людей, что, они, мол, «совы». Не могут ложиться вовремя, а встать до девяти утра для них непосильная задача. И ученые с этим согласны. Да, у всех нас разные хронотипы, то есть заложенные генетикой и природой суточные ритмы: есть ранние, промежуточные и поздние. Обладателей первых называют «жаворонками», вторых — «голубями», третьих — «совами». И у последних большие проблемы с метаболической системой.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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