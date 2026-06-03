Слушатели узнают, какие риски и возможности открывает цифровая среда для образования, культуры и общественной жизни.

Молодежь в цифровой среде: как соцсети меняют восприятие, поведение и ценности

О мероприятии

Социальные сети — это одновременно источник новостей и пространство общения, самопрезентации, где многие люди усваивают. в том числе, нормы поведения и даже ценностные ориентиры. Заместитель декана факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, кандидат филологических наук Дунас Денис Владимирович расскажет, как цифровая среда влияет на повседневные практики молодых людей, почему платформы меняют способы восприятия информации и каким образом медиа формируют представления о себе, обществе и будущем.

Лектор обсудит, как меняется медиапотребление молодежи, какие риски и возможности открывает цифровая среда для образования, культуры и общественной жизни.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация