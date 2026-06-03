Слушатели узнают, какие риски и возможности открывает цифровая среда для образования, культуры и общественной жизни.
О мероприятии
Социальные сети — это одновременно источник новостей и пространство общения, самопрезентации, где многие люди усваивают. в том числе, нормы поведения и даже ценностные ориентиры. Заместитель декана факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, кандидат филологических наук Дунас Денис Владимирович расскажет, как цифровая среда влияет на повседневные практики молодых людей, почему платформы меняют способы восприятия информации и каким образом медиа формируют представления о себе, обществе и будущем.
Лектор обсудит, как меняется медиапотребление молодежи, какие риски и возможности открывает цифровая среда для образования, культуры и общественной жизни.
Проспект мира 123Б
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Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
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При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
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