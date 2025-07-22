О мероприятии

Чего только не открывали, уточняли, изобретали и обнаруживали британские ученые. Сейчас это даже не указание на национальную принадлежность исследователей, а скорее диагноз. Тем не менее феномен появился не на пустом месте. Науке не чужды юмор, ирония и балансирование на грани фола.

Некоторые исследования действительно сложно назвать серьезными, но есть ли от них польза? Чем Шнобелевская премия отличается от премии Шкрели, о чем пишут в рождественских выпусках Британского медицинского журнала и как распознать «британскость» сообщений в СМИ – обо всем этом и многом другом расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация