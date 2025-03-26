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Лекция
16+
Революция в зоологии. О чем нам рассказали молекулы?

Слушатели узнают, как насекомые стали одной из групп ракообразных.

Библиотека Планетарий 1
4 апреля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Человеку далекому от биологии может показаться, что система живого в общем давно изучена. Однако, наука систематика продолжает развиваться и совсем недавно, каких-то 30 лет назад, пережила настоящую революцию. Кандидат биологических наук, экскурсовод Зоологического музея и доцент Политехнического университета Илья Удалов расскажет, что общего у кита и бегемота, африканских златокротов, трубкозубов и слонов, и как насекомые стали одной из групп ракообразных.

Расписание
4
Пятница
Апрель 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# зоология
# молекулы
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# двойственные изображения
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