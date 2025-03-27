О мероприятии

В настоящее время в мире есть лишь один разумный вид — человечество. Но было ли так всегда? Что такое разум вообще? В каких условиях он возникает?

Кандидат биологических наук Станислав Дробышевский расскажет, кто из земных существ еще вступил на путь интеллекта. Слушатели узнают, кто дошел до изготовления орудий труда, додумался до искусства и обрядов.



Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация