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Лекция
12+
Альтернативные пути развития разума

Участники мероприятия узнают об альтернативных человечествах.

ВДНХ
4 апреля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

В настоящее время в мире есть лишь один разумный вид — человечество. Но было ли так всегда? Что такое разум вообще? В каких условиях он возникает?

Кандидат биологических наук Станислав Дробышевский расскажет, кто из земных существ еще вступил на путь интеллекта. Слушатели узнают, кто дошел до изготовления орудий труда, додумался до искусства и обрядов.

Расписание
4
Пятница
Апрель 2025
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

Только что
Александр Речкин
0
# биология
# разум
# эволюция
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