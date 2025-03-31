О мероприятии

Прошло 68 лет с того момента, как на орбиту вывели первый искусственный спутник — и радиолюбители смогли услышать первый «бип-бип» из космоса. Кандидат физико-математических наук, профессор «Сколтеха» Александр Короткевич расскажет про задачи, стоявшие перед конструкторами этого космического аппарата, ограничения и возможности ракеты-носителя Р-7, которая, в свою очередь, появилась на свет как первая межконтинентальная баллистическая ракета.

Понять, почему Р-7 была именно такой, невозможно без контекста мировой политической ситуации вместе с технологическими возможностями СССР и США после окончания Второй мировой войны. Лектор проследит весь путь развития ракетной техники в СССР от трофейных ракет Фау-2 Вернера фон Брауна до Р-7. Коснется основ коротковолновой радиосвязи, причин выбора частот и схемотехники передатчика Первого спутника.

Расписание ул. Крылатские холмы, 34 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация