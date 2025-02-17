О мероприятии

Хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николай Буцких расскажет о восприятии тела в Древней Руси: сколько у человека частей, как они соотносятся с зодиакальным кругом, где живут люди об одной ноге, а где — со ртом на темени, зачем человеку даны органы чувств и почему — борода хорошо, а усы — плохо.

Расписание проспект Мира, 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация