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Людям впервые ввели вакцину, разработанную искусственным интеллектом
Исследователи из Кембриджского университета (Великобритании) использовали модель машинного обучения для создания принципиально нового типа вакцины, способной защитить не только от целого семейства человеческих коронавирусов, но и от их животных вариантов, которые еще даже не перешли к человеку.
Первое клиническое испытание с участием людей уже завершено, а его результаты опубликованы в издании Journal of Infection. Таким образом, эта вакцина стала первой в мире вакциной, спроектированной с помощью искусственного интеллекта и протестированной на людях. В перспективе она может обеспечить защиту от опасных мутаций вирусов еще до того, как они возникнут.
«Речь идет о создании вакцин, которые защищают нас не только от сегодняшних вирусов, но и от тех патогенов, которые способны вызвать следующую вспышку заболевания или новую пандемию», — заявил соавтор исследования Джонатан Хини.
Традиционная вакцина обучает иммунную систему бороться с конкретным вирусом. Однако по мере того как вирусы мутируют, такие препараты приходится постоянно обновлять, и медицина оказывается в роли догоняющей стороны. Именно поэтому каждый сезон появляются новые вакцины против гриппа, а для COVID-19 продолжают разрабатываться обновленные бустерные дозы.
Вакцины, созданные с помощью ИИ, способны изменить правила игры. Как отмечают эксперты, алгоритмы машинного обучения могут анализировать практически весь массив генетических данных, собранных по тысячам родственных вирусов по всему миру, и выявлять те участки вирусного генома, которые с наибольшей вероятностью останутся неизменными в процессе эволюции. Если вакцина будет нацелена именно на эти стабильные элементы, то теоретически она сможет обеспечивать защиту не только от целого семейства вирусов, но и от их будущих мутаций.
Именно такой подход использовали кембриджские ученые. В своем исследовании они сосредоточились на семействе сарбековирусов (Sarbecovirus), к которому относятся как вирус атипичной пневмонии SARS, так и вирус COVID-19, а также ряд коронавирусов животных.
После анализа огромного массива данных искусственный интеллект выявил наиболее консервативные, практически неизменные участки вирусов. Затем исследователи с помощью серии тщательно спланированных экспериментов на живых организмах определили, какие из этих компонентов лучше всего подходят для создания вакцины. В результате им удалось разработать так называемый «суперантиген», ставший ключевым элементом нового препарата.
Результаты клинического испытания выглядят обнадеживающими, хотя пока еще не позволяют делать окончательные выводы. Исследование показало, что вакцина, разработанная с помощью ИИ, успешно активирует иммунную систему и стимулирует выработку антител, способных бороться с вирусом.
Кроме того, как отмечают авторы работы, препарат «хорошо переносился во всех четырех исследованных дозировках и не вызвал каких-либо серьезных опасений в отношении безопасности».
Однако испытание было небольшим — в нем приняли участие всего 39 человек. Иммунный ответ оказался «умеренным», а продолжительность защитного эффекта пока остается неизвестной. Тем не менее фундамент для дальнейших исследований уже заложен, а потенциальная награда может оказаться поистине революционной: создание универсальной вакцины.
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Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
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