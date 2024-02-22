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Участники смогут узнать о самых необычных, таинственных, а может и скрытых музеях Москвы.
О мероприятии
В спокойной обстановке, сидя в теплой библиотеке, все желающие смогут «пройтись» по столичным музеям, поговорить об их истории, экспонатах, людях, о том, как вообще пришла идея создать такой музей. Слушатели узнают, в какие дни выгоднее всего, а может и в какие дни для посетителей будет абсолютно бесплатный вход, и смогут посмотреть на все красоты музея, не заплатив ни копейки.
Участники смогут узнать о самых необычных, таинственных, а может и скрытых музеях Москвы. Музей авто, роботов, советских игровых автоматов, музей городского освещения и даже истории кухни. Обо всем этом расскажет краевед и экскурсовод Галина Щепеткова.
Проспект Вернадского, д.109
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