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Лекция
12+
Неизвестные музеи Москвы

Участники смогут узнать о самых необычных, таинственных, а может и скрытых музеях Москвы.

Библиотека имени Ю.А. Гагарина
7 марта, 19:30 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, д.109

О мероприятии

В спокойной обстановке, сидя в теплой библиотеке, все желающие смогут «пройтись» по столичным музеям, поговорить об их истории, экспонатах, людях, о том, как вообще пришла идея создать такой музей. Слушатели узнают, в какие дни выгоднее всего, а может и в какие дни для посетителей будет абсолютно бесплатный вход, и смогут посмотреть на все красоты музея, не заплатив ни копейки.

Участники смогут узнать о самых необычных, таинственных, а может и скрытых музеях Москвы. Музей авто, роботов, советских игровых автоматов, музей городского освещения и даже истории кухни. Обо всем этом расскажет краевед и экскурсовод Галина Щепеткова.

Расписание
7
Четверг
Март 2024
Проспект Вернадского, д.109 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, д.109

Только что
Александр Речкин
0
# история
# москва
# музеи
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