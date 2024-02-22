Участники смогут узнать о самых необычных, таинственных, а может и скрытых музеях Москвы.

О мероприятии

В спокойной обстановке, сидя в теплой библиотеке, все желающие смогут «пройтись» по столичным музеям, поговорить об их истории, экспонатах, людях, о том, как вообще пришла идея создать такой музей. Слушатели узнают, в какие дни выгоднее всего, а может и в какие дни для посетителей будет абсолютно бесплатный вход, и смогут посмотреть на все красоты музея, не заплатив ни копейки.

Участники смогут узнать о самых необычных, таинственных, а может и скрытых музеях Москвы. Музей авто, роботов, советских игровых автоматов, музей городского освещения и даже истории кухни. Обо всем этом расскажет краевед и экскурсовод Галина Щепеткова.

Расписание Проспект Вернадского, д.109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация