О мероприятии

Многие считают, что палеонтологи способны изучать только кости динозавров, и не более. Кроме этого, часто можно услышать, что реконструкции динозавров — это просто скелеты, обтянутые кожей.

На самом деле палеонтология ушла далеко вперед. Как измерили температуру тираннозавра? Чем болели диплодоки? Насколько велоцираптор был хорошей мамочкой? Откуда ученые знают про эти миллионы лет, откуда датировки? На все эти вопросы от палеогенетики до анализа изотопов ответит популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить