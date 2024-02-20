О мероприятии

Астрофизик Вячеслав Авдеев расскажет про множество опасностей, которые таит в себе космос. И объяснит все ли эти космические угрозы так страшны для нашей цивилизации или не очень честные СМИ в очередной раз раздувают сенсацию. Лектор обсудит опасности солнечной супервспышки, взрыва близкой сверхновой и падения метеорита.

Расписание ул. Воздвиженка, д. 1 Москва 13:00 Купить