О мероприятии

Солнце – главный объект Солнечной системы, оно дает свет и тепло. Но какие процессы идут в его недрах, на что именно влияет эта звезда? Смогут ил ученые повторить этот объект на Земле, и что произойдет с Солнцем в будущем? На эти и многие другие вопросы ответит лектор Астрономо-геодезического объединения Артем Корзунов.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация