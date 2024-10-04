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Лекция
12+
Химия: кислоты и их свойства

Слушатели узнают, как производят серную и азотную кислоту.

Политехнический музей
14 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Какие кислоты называют «домашними»? Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор в квартире? Зачем читать этикетки на моющих средствах? Кандидат педагогических наук, ведущий методист отдела детских и семейных программ Политехнического музея Наталья Шакирова поможет разобраться в химических соединениях, расскажет о том, как производят серную и азотную кислоту, а также проводет эксперименты с «аскорбинкой».

Расписание
14
Понедельник
Октябрь 2024
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

6 минут назад
Александр Речкин
0
# кислоты
# скорость реакции
# химия
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