Слушатели узнают, как гравитация и другие фундаментальные силы влияют на поведение объектов в космосе.

Как физика встречается с фантастикой в «Задаче трех тел»

О мероприятии

Роман Лю Цысиня «Задача трех тел» стал настоящим феноменом в мире научной фантастики. Кандидат физико-математических наук Станислав Сергеевич Батурин проанализирует, как автор использует реальные физические законы для создания захватывающего сюжета, переплетая их с абсолютным вымыслом.

Слушатели погрузятся в мир сложных взаимодействий между небесными телами и обсудят, насколько реалистичны описанные в книге сценарии. А также попробуют понять, как гравитация и другие фундаментальные силы влияют на поведение объектов в космосе, и какие математические модели легли в основу сюжета романа.

Расписание Наб. р. Фонтанки, 44 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация