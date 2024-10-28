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Слушатели узнают, какой закон одновременно лежит в основе движения салютов, медуз и ракет.
О мероприятии
Какой закон одновременно лежит в основе движения салютов, медуз и ракет? А как этот закон работает, когда отскакивает от стены мяч, движется спортивный автомобиль или прыгает с парашютом человек? Заместитель заведующего отдела научной популяризации Музея космонавтики Павел Гайдук поможет участникам мероприятия разобраться в законе сохранения импульса — когда движение тела возникает из-за отделения его части.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
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