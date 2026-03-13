  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Скрытые суперспособности человека: регенерация

Слушатели узнают, что уже сделано наукой на пути к перепрограммированию клеток человека.

ВДНХ
22 марта, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123б

О мероприятии

В фантастических фильмах и книгах часто встречается сюжет о регенерации: супергерои отращивают утраченные конечности или выживают в экстремальных условиях. В реальности подобные технологии пока недоступны человечеству.

Однако в живой природе сохранились удивительные примеры регенерации. Так, аксолотль способен восстановить лапку, а иглистые мыши — залечивать серьезные повреждения тканей. Человек же в ходе эволюции утратил эту способность.

Молекулярный и клеточный биолог Илья Зубарев расскажет, что уже сделано наукой на пути к перепрограммированию клеток человека. Какие перспективы открываются перед наукой и как далеко ученые продвинулись в этом направлении?

Расписание
22
Воскресенье
Март 2026
Проспект Мира, дом 123б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123б

13 марта, 11:43
Александр Речкин
2
# биология
# регенерация
# человек
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 марта, 07:55
Игорь Байдов

Эксперимент с «поющими» собаками поможет разгадать тайны происхождения пения

Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».

Биология
# волки
# домашние питомцы
# животные
# музыка
# собаки
11 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Многоуровневая автоматизированная система позволила быстрее оценивать риск перегрева электроники

Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.

НИУ ВШЭ
# инженерия
# моделирование
# перегрев
# технологии
# электроника
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Церковные песнопения помогли увидеть границы средневековых государств

    13 марта, 10:34

  2. Японский чай матча заблокировал рефлекс чихания при аллергии

    13 марта, 08:30

  3. Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

    12 марта, 15:55

  4. Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

    12 марта, 13:30
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Sam Dowson
21 минута назад
"предполагают, что этот ... эффект связан с присутствием в чае аминокислоты L-теанина" - вот и проверили бы, её мышам в своем эксперименте. Выделить

Японский чай матча заблокировал рефлекс чихания при аллергии

Николай Исаев
28 минут назад
Андрей, точно, ципсошник пустобрехный, и при такой отсталости Россия захватила 90 ПРОЦЕНТОВ МИРОВОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС, 40 процентов рынка

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Ксения Будашова
1 час назад
Когда Стива Джобса спросили о том, нравится ли его детям новый планшет Apple, он ответил, что они подобной техникой не пользуются. Известно, что

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Дмитрий Поляк
2 часа назад
PanOo, это навигационно-спасательный флот! После того как вы выкопали Чёрное море, видать сил учиться не осталось совсем

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Андрей Пяткин
2 часа назад
Олег, так по факту же. В нашей по вашим словам офигенной стране толком ничего не производится. А все наукоёмкие производства тупо мертвы. Ой, забыл,

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Николай Цыгикало
3 часа назад
Я, почему Blue Origin более перспективен? Потому что его опоры шире расставлены? Или в чём его ключевая перспектива? Помогите разобраться, пожалуйста. Я

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Николай Цыгикало
3 часа назад
Иван, это понятно, и тоже верно. Но на Старшипе могут быть совсем другие системы посадки. И системы принятия решений другие, и исполнительные

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Dmitri Sahharov
3 часа назад
Vadims, а потребление этой нефти как-то вычитается из мировой что ли? Какая разница кто потребитель. Мировой рынок он охватывает все.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

mozhenhuamo
4 часа назад
Wow, Moya sounds incredible! The ability to hold eye contact and show subtle expressions is so human-like. It makes you think about all the complex emotions and interactions we experience. If you're into exploring those kinds of intense connections, especially in

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Михаил Духонин
6 часов назад
Что-то мне кажется, смерть в наше время от какой-то малярии, это скорее результат деятельности тех людей, благодаря которым умершие не получили

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Я
6 часов назад
Николай, по мне, посадочный модуль от Blue Origin более перспективен для прилунения в ближайшие 5 лет, чем масковский, но он тоже отстаёт от графика. Если

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Baca San
9 часов назад
Антон, ну с Ближним Востоком их сравнивать немного не правильно, США ещё и покупают нефть, и примерно тот же объём.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

KLM
10 часов назад
А что с охлаждением. Арктика понятно. А вот в тёплых водах. Например 26-30 градусов.

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Антон Кучерук
11 часов назад
Иван, Знал что Штаты продают нефтянку, но не думал что на уровне Ближнего Востока

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Иван Колупаев
11 часов назад
Николай, ну ладно главное чтоб не как японский slim 🙄 https://3dnews.ru/1105577/yaponskiy-lunniy-modul-slim-chetvyortuyu-noch-na-lune-ne-peregil-ego-missiya-okonchena

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Сергей Валерьевич
12 часов назад
Vadims, потому что им самим нехватает

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Иван Лещенко
13 часов назад
Объем экспорта: В 2025 году США экспортировали около 4 млн баррелей сырой нефти в сутки. Это делает их вторым по величине экспортером в мире после

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Николай Исаев
13 часов назад
PanOo, да поищи сам - я тебе не слуга, ципсошник пустобрехный 😅😂🤣

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Иван Колупаев
13 часов назад
Dmitriy, ну вроде бы довольно гибкая у них получилась штука только тяжелая https://prokosmos.ru/2026/02/19/skafandr-axemu-dlya-visadki-na-lunu-proshel-vnutrennyuyu-tekhnicheskuyu-proverku-axiom-space

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Олег Дижковский
14 часов назад
PanOo, а сколько контейнеров, да и вообще любых грузов на атомной энергии перевезла любая другая страна? Я вот уверен, что ты из тех, кто на любую

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно