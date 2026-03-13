Слушатели узнают, что уже сделано наукой на пути к перепрограммированию клеток человека.

О мероприятии

В фантастических фильмах и книгах часто встречается сюжет о регенерации: супергерои отращивают утраченные конечности или выживают в экстремальных условиях. В реальности подобные технологии пока недоступны человечеству.

Однако в живой природе сохранились удивительные примеры регенерации. Так, аксолотль способен восстановить лапку, а иглистые мыши — залечивать серьезные повреждения тканей. Человек же в ходе эволюции утратил эту способность.

Молекулярный и клеточный биолог Илья Зубарев расскажет, что уже сделано наукой на пути к перепрограммированию клеток человека. Какие перспективы открываются перед наукой и как далеко ученые продвинулись в этом направлении?

Расписание Проспект Мира, дом 123б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация