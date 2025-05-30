Почему болит спина и что с этим делать?

О мероприятии

Лекция будет полезна для тех, кто хочет узнать базовую информацию о позвоночнике, развеять мифы и заблуждения связанные с болью в спине, попробовать на себе простые тесты для самодиагностики.

Врач Егор Чернышов расскажет, какие методы лечения научно доказаны и сохраняют свою актуальность, а про какие можно смело забыть. А еще добавит в копилку несколько работающих упражнений для самотренировки дома.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 19:00 Купить