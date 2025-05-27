  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Дневные хищники Петербурга

Слушатели узнают, как отличить ястреба от сокола и откуда в Петербург прилетает орлан-белохвост.

Библиотека Планетарий 1
13 июня, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Орнитолог Юрий Михайлов расскажет про различные виды дневных хищников, как больших, так и маленьких, которые обитают в Санкт-Петербурге. Слушатели узнают, где их можно обнаружить, как правильно отличать друг от друга и другие особенности, свойственные хищникам.

Расписание
13
Пятница
Июнь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# орнитология
# птицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:48
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
Позавчера, 10:07
Любовь Соковикова

Белые медведи и песцы пришли в Арктику 700 000 лет назад

Изучив древние окаменелости и ДНК, группа палеонтологов и палеогенетиков выяснила, когда и как флора и фауна Северного полушария адаптировалась к холодному климату. Оказалось, что виды приспосабливались не одномоментно, а в два ключевых этапа: первый начался около 2,6 миллиона лет назад, а второй — примерно 700 тысяч лет назад, во время перехода к более длительным и суровым ледниковым периодам.

Палеонтология
# арктика
# животные
# ледниковый период
# палеогенетика
# Палеонтология
# эволюция
11 часов назад
Елизавета Александрова

Планетологи нашли девять экзопланет с потенциально обитаемыми лунами

Большинство известных экзопланет в зоне потенциальной обитаемости — газовые гиганты, но ученые не спешат вычеркивать их из списка интересных для поиска внеземной жизни: у них могут быть каменистые луны с собственной атмосферой и гидросферой.

Астрономия
# газовые гиганты
# космос
# обитаемая зона
# экзолуны
# экзопланеты
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
23 мая
Андрей

Городские ястребы научились охотиться по светофорам

Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.

Биология
# город
# городская среда
# интеллект животных
# охота
# птицы
# урбанизация
# хищничество
# хищные птицы
# ястреб
23 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.

Unitsky String Technologies Inc.
# город
# струнные технологии
# струнный рельс
# струнный транспорт
# юнимобили
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Планетологи нашли девять экзопланет с потенциально обитаемыми лунами

    11 часов назад

  2. Планктон приспособил состав мембран к температуре, питательным веществам и свету Мирового океана

    Вчера, 15:22

  3. Космические лучи ультравысоких энергий списали на ветер от черных дыр

    Вчера, 14:08

  4. Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

    Вчера, 12:48
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

18 мая

Последние комментарии

Max Mad
2 часа назад
Ну такая себе инфографика, у одного десяток спорткаров у дрогого уазик нива матиз и двенашка, а по факту у одного десять машин у другого 4. Чуем

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Max Mad
2 часа назад
Юрий, давай вперед найди пв в тихом например океане не говоря уже про северный

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Олег Букреев
3 часа назад
Когда начнут стрелять чиновников пачками, как в Китае, и конфисковывать всё наворованное имущество у всех членов их семей и родственников! Тогда и

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Глори Вайт
6 часов назад
Ресурсы.... Ресурсы... Вечная жизнь...

Маск рассказал, как изменится мир в ближайшем будущем 

TikTak
7 часов назад
Oleg, бред это ты. Тут и свечей не надо чтобы видеть. Что там с МС 21 ? К 26 будет?

Cavorite X7 стал первым в мире eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету 

Vyacheslav Vorobyov
8 часов назад
иван, а ну тогда понятно, ведь Британия это известная космическая держава.

Стартовали продажи ракетоплана Aurora, который сможет летать в космос каждые несколько дней

Vyacheslav Vorobyov
8 часов назад
Вася, ну ка расскажите пожалуйста какие же спутники летают на такой высоте? А главное что же им при такой массе придаст первую космическую? Не уж то

Стартовали продажи ракетоплана Aurora, который сможет летать в космос каждые несколько дней

Vital D
9 часов назад
О, очередное новое юрлицо. А что со старыми случилось?

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Михаил Невский
11 часов назад
Дмитрий, парадокс будет если простые люди будут не нужны, будут лишним пластом. Вот этого стоит бояться.

Маск рассказал, как изменится мир в ближайшем будущем 

Михаил Невский
11 часов назад
Иван, можешь ответить какой мой первый язык, а то я не знаю?? Может просто я так говорю. Я сейчас учу английский в качестве первого. Если украинский,

Маск рассказал, как изменится мир в ближайшем будущем 

Дмитрий Глебов
12 часов назад
Михаил, так по идее роботы и нужны чтобы услуги оказывать. Хотя в целом согласен, бесплатно не будет ибо "без цветовой дифференциации штанов у

Маск рассказал, как изменится мир в ближайшем будущем 

Максим Сарычев
12 часов назад
Evgenij, в случае с любой страной есть лодки, которые стоят на пожизненном ремонте.

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Олег Токарев
12 часов назад
Селфи в тренде

Заработал спутник, позволяющий делать селфи на фоне Земли

+ + + + + | + + + + +
12 часов назад
Zhe, спасибо, управляют девайсами а ля джойстик - так конечно трудно, хотя бы VR для вида от первого лица!

В Китае прошли первые в мире бои с участием человекоподобных роботов

Иван Колупаев
12 часов назад
Sam, вы там поосторожней с частицами а то прилетит еще от заместителя главного редактора 😁

Космические лучи ультравысоких энергий списали на ветер от черных дыр

Сергей Немо
13 часов назад
Михаил, чому не державною, "москворотый"?

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Сергей Немо
13 часов назад
ara_zakaryan@mail.ru, А Россия по вашему должна за кого-то воевать? Кажется, когда-то она это сделала - 100 и более лет назад отвоевала территорию нынешней

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Олег Благиня
13 часов назад
Алло. Есть главред? Или Алёна сама себе главред? А то бульварщина полезла...)) Ой, Алёна не знает что это слово значит. Ну и ладно...

Рядом с Солнцем обнаружили неизвестный объект

Zhe Sh
13 часов назад
+, да там писец. Битва слепых с явными патологиями опорно-двигательного аппарата😰 https://m.youtube.com/watch?v=_SzCEU6apwg

В Китае прошли первые в мире бои с участием человекоподобных роботов

Vik
14 часов назад
Это все тот же сказочник ишет бабки у народа. Там одни сказки, были тесты - все очень быстро развалилось на скоростях в 30кмч.

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно