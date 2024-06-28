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Лекция
16+
Биология старения

Участники мероприятия узнают, как старение могло возникнуть в ходе эволюции.

Парк «Зарядье»
19 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Кандидат биологических наук Борис Александрович Фенюк расскажет о том, что биологи понимают под термином старение, как оно могло возникнуть в ходе эволюции, почему одни живые организмы стареют быстро, другие медленно, а третьи вовсе не стареют.

Расписание
19
Пятница
Июль 2024
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# старение
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