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Участники мероприятия узнают, как старение могло возникнуть в ходе эволюции.
О мероприятии
Кандидат биологических наук Борис Александрович Фенюк расскажет о том, что биологи понимают под термином старение, как оно могло возникнуть в ходе эволюции, почему одни живые организмы стареют быстро, другие медленно, а третьи вовсе не стареют.
ул. Варварка, 6/1
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Внутренняя академическая мотивация необыкновенно важна для успешного обучения. Если преобладает сильная внутренняя мотивация, то она в достаточной степени определяет академическую успешность, но если мотивации не хватает либо она носит внешний характер, то повысить академическую успешность помогают другие компоненты, а именно — ресурсы саморегуляции и стиль объяснения успехов и неудач в достижении результата. К такому выводу пришли ученые МГППУ.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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