  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Асфиксия

Слушатели узнают историю изучения, асфиксии, известные примеры в мировой истории, а также механизм развития асфиксии.

Medio Modo
20 июля, 13:00 Идет 3 ч
1000 Стоимость
Москва ул. Покровка, д. 18, с. 1

О мероприятии

Врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Алексей Решетун расскажет об одной из самых распространенных причин насильственной смерти — асфиксии.

Лектор разберет историю изучения, асфиксии, известные примеры в мировой истории, а также механизм развития асфиксии.

Слушатели узнают о механической асфиксия при повешении, удавлении, об обтурации и аспирации, затронут темы асфиксии в замкнутом пространстве, от недостатка кислорода в окружающем воздухе.

Также лектор расскажет о легкомысленном отношение к асфиксии в обществе и реальной опасности ее развития, а также об утоплении и профилактике утопления.

Расписание
20
Суббота
Июль 2024
ул. Покровка, д. 18, с. 1 Москва
13:00
Купить
Адрес

ул. Покровка, д. 18, с. 1

9 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# здоровье
# медицина
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:01
Михаил Орлов

Крупные астероиды мигрировали по Солнечной системе

Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.

Астрономия
# астероид
# Веста
# планетология
# пояс астероидов
# Солнечная система
Позавчера, 10:50
Василий Парфенов

Бактериофаги «кастрировали» конкурентов с помощью паразитных участков своей ДНК

Даже в компактных геномах вирусов встречаются паразитарные участки — так называемый эгоистичный генетический материал. Как правило, такие последовательности нуклеотидов кодируют только специальные белки для собственной имплантации в геном потомков своего хозяина. Американские микробиологи впервые доказали, что у некоторых бактериофагов такие включения несут важную и полезную функцию: они не только занимаются собственным воспроизводством в дочерней ДНК, но и мешают конкурентам вируса-хозяина размножаться.

Биология
# антибиотикорезистентность
# бактериофаги
# США
# фаги
# эгоистичные гены
Вчера, 09:03
Михаил Орлов

Ученые создали мышь с полностью человеческим иммунитетом

«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.

Медицина
# грызуны
# гуманизированные мыши
# иммунитет
# иммунология
# мыши
4 июля
Юлия Трепалина

Ученые доказали, что бегемоты «летают»

Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.

Биология
# бегемоты
# гиппопотам
# наземные млекопитающие
# передвижение
# походка
Позавчера, 10:01
Михаил Орлов

Крупные астероиды мигрировали по Солнечной системе

Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.

Астрономия
# астероид
# Веста
# планетология
# пояс астероидов
# Солнечная система
Вчера, 09:03
Михаил Орлов

Ученые создали мышь с полностью человеческим иммунитетом

«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.

Медицина
# грызуны
# гуманизированные мыши
# иммунитет
# иммунология
# мыши
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые создали мышь с полностью человеческим иммунитетом

    Вчера, 09:03

  2. Бактериофаги «кастрировали» конкурентов с помощью паразитных участков своей ДНК

    Позавчера, 10:50

  3. Крупные астероиды мигрировали по Солнечной системе

    Позавчера, 10:01

  4. Генетики нашли причину потери слуха у бурят на Байкале

    5 июля
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

414rat
5 минут назад
На первом фото - туманность Шай-Хулуд :)

Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2024 года»Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2024 года»

ILLJ 86
5 часов назад
Написано что нейросеть без цензуры и лграничений однако стоит только упомянуть в сценарии sex или насилие сразу вылетает банер с не коректным

Нейросеть для генерации изображений «без цензуры» стала доступна всем желающимНейросеть для генерации изображений «без цензуры» стала доступна всем желающим

Вера Рогатнева
7 часов назад
Бедные мышки. Хоть бы памятник им поставили что ли. Заслужили все таки.

Ученые создали мышь с полностью человеческим иммунитетомУченые создали мышь с полностью человеческим иммунитетом

Денис Ильин
9 часов назад
> располагались в центре экватора Я дико извиняюсь, но можно узнать, где, по мнению Игоря Байдова, у экватора центр? Мне всегда казалось, что

Палеонтологи нашли похожего на саламандру болотного монстра, который жил сотни миллионов лет назадПалеонтологи нашли похожего на саламандру болотного монстра, который жил сотни миллионов лет назад

Евгений Давыдов
9 часов назад
Ага.. Марс назван в честь древнеримского бога войны, так почему бы не назвать город на нем в честь древнегреческого бога?))

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Deni Denis
9 часов назад
Китай уже скоро на Луне обоснуется и начнёт добывать гелий. А заним будущее. Если мы за пятилетку не обзаведёмся своей станцией. То не ведать нам

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Александр Борисов
10 часов назад
Factorio, Satisfactory

В Японии построят автоматизированный 500-километровый конвейер для перевозки грузовВ Японии построят автоматизированный 500-километровый конвейер для перевозки грузов

Zehnfinger system
11 часов назад
В верхем левом пространстве - больше на малька похоже, который где-то раздобыл хвост дельфина.

Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2024 года»Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2024 года»

Александр Панов
11 часов назад
И где кит. Половина к космосу отношения не имеет.

Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2024 года»Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2024 года»

Иван Колупаев
15 часов назад
Alfa, сам ты фейк. О чем нетрудно догадаться хотя бы по твоему нику. Сиди в своей гдетотамии и не отсвечивай.

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
15 часов назад
John, а в России всех расстреливают. Особенно всяких ноунеймов тролликов

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Pavel Mikall
15 часов назад
Strange, куда китайцы полетят? У них своя станция давно уже але

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Иван Колупаев
15 часов назад
Alfa, не звезди. По ссылкам вся инфа есть если не осилил проходи мимо.

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Zehnfinger system
16 часов назад
Вы иначе выразили фразу "с экспериментальными социальными и политическими структурами", поэтому спорить с Вами бессмысленно!

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
16 часов назад
Иван, это Иемен врать не надо

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
16 часов назад
Genghis, Европа признала Россию спонсором терроризма

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
16 часов назад
Вячеслав, что Россия хочет напасть? А другие террористы не обстреливают города

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
16 часов назад
Jack, это русская зависть сами то ничего не построили деньги пронбхали белым порошком и войной

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
16 часов назад
Илья, Саудовская Аравия строит, а Россия весь бюджет 48% на войну пустили, власть обнюхаоась и решила повоевать, страна ошибка

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
16 часов назад
Иван, обнюханная Москва не может правит Россией власть наркоманы деградированные ,

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно