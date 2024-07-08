Слушатели узнают историю изучения, асфиксии, известные примеры в мировой истории, а также механизм развития асфиксии.

О мероприятии

Врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Алексей Решетун расскажет об одной из самых распространенных причин насильственной смерти — асфиксии.

Лектор разберет историю изучения, асфиксии, известные примеры в мировой истории, а также механизм развития асфиксии.

Слушатели узнают о механической асфиксия при повешении, удавлении, об обтурации и аспирации, затронут темы асфиксии в замкнутом пространстве, от недостатка кислорода в окружающем воздухе.

Также лектор расскажет о легкомысленном отношение к асфиксии в обществе и реальной опасности ее развития, а также об утоплении и профилактике утопления.

Расписание ул. Покровка, д. 18, с. 1 Москва 13:00 Купить