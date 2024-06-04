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Слушатели узнают об искусственной гибернации и ее перспективах.
О мероприятии
Участников мероприятия ожидают две лекции, посвященные радиационному и временному барьеру в межпланетных полетах.
Насколько опасна космическая радиация для простых землян и для космонавтов? Какие дозы радиации на МКС и в межпланетных полетах? Есть ли непреодолимый так называемый радиационный барьер в космосе? Что в организме наиболее поражаемо космическими лучами? Каковы новые способы отбора радиоустойчивых людей и новые методы защиты от радиации? Ответы на эти и многие другие вопросы даст академик РАН, доктор медицинских наук Игорь Борисович Ушаков.
Доктор медицинских наук Юрий Бубеев расскажет про длительность полета, которая стала одним из самых главных ограничителей в космических путешествиях. Полет до Сатурна может длиться семь лет, до Плутона — 9,5. Снабжение экипажа необходимыми ресурсами на весь этот срок делает подобные полеты не реализуемыми. Одним из возможных путей преодоления временного барьера, связанного с пилотируемыми межпланетными полетами, является искусственная гибернация, впервые озвученная фантастами и обоснованная еще С.П. Королевым для полета на Марс. В самом общем виде идея состоит в том, чтобы экипаж корабля при транзитных фазах миссии длительного космическом перелета находился в искусственно созданном сноподобном состоянии. При этом экспедиция может оказаться намного проще, чем полное обеспечение экипажа всем необходимым на протяжении многих месяцев и лет, необходимых для полета.
ул. Воздвиженка, 3/5
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
С помощью компьютерного моделирования группа ученых из Канады выяснила, что будет с материей, когда она начнет накапливаться в одном из «отверстий» проходимой кротовой норы. В своей статье исследователи рассказали о внутренних процессах червоточин, а также рассчитали скорость, с которой вещество будет «выстреливаться» из другого «отверстия».
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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«Будущее в лечении рака — за персонализированным подходом к каждой опухоли»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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