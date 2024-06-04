О мероприятии

Участников мероприятия ожидают две лекции, посвященные радиационному и временному барьеру в межпланетных полетах.

Насколько опасна космическая радиация для простых землян и для космонавтов? Какие дозы радиации на МКС и в межпланетных полетах? Есть ли непреодолимый так называемый радиационный барьер в космосе? Что в организме наиболее поражаемо космическими лучами? Каковы новые способы отбора радиоустойчивых людей​ и новые методы защиты от радиации? Ответы на эти и многие другие вопросы даст академик РАН, доктор медицинских наук Игорь Борисович Ушаков.

Доктор медицинских наук Юрий Бубеев расскажет про длительность полета, которая стала одним из самых главных ограничителей в космических путешествиях. Полет до Сатурна может длиться семь лет, до Плутона — 9,5. Снабжение экипажа необходимыми ресурсами на весь этот срок делает подобные полеты не реализуемыми. Одним из возможных путей преодоления временного барьера, связанного с пилотируемыми межпланетными полетами, является искусственная гибернация, впервые озвученная фантастами и обоснованная еще С.П. Королевым для полета на Марс. В самом общем виде идея состоит в том, чтобы экипаж корабля при транзитных фазах миссии длительного космическом перелета находился в искусственно созданном сноподобном состоянии. При этом экспедиция может оказаться намного проще, чем полное обеспечение экипажа всем необходимым на протяжении многих месяцев и лет, необходимых для полета.

Расписание ул. Воздвиженка, 3/5 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация