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Китай представил первый план в области развития космической науки

Китайское национальное космическое управление (CNSA) обнародовало свою первую программу развития космической науки. В ней подробно изложены основные принципы, цели и дорожная карта исследований в области космической науки до 2050 года.

Китайская ракета Long March 6A запускает новую партию спутников / © CNSA

Согласно плану, с настоящего момента и до 2027 года космическую станцию «Тяньгун» полностью введут в эксплуатацию и осуществится пилотируемое исследование Луны. На этом этапе приоритетными направлениями для изучения станут темная материя и ранний период развития и формирования Вселенной.

На втором этапе, с 2028 по 2035 год, помимо продолжения лунной программы (строительство международной лунной научно-исследовательской станции), Китай планирует начать исследования окраин Солнечной системы и систем планет-гигантов, а также выполнит миссию по забору проб атмосферы Венеры.

Последний этап продлится с 2036 по 2050 год: тогда реализуют более 30 космических научных миссий.