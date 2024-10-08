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SpaceX сообщила, что пятый полет Starship может состояться на этой неделе

Космическая компания Илона Маска сообщила, что пятый испытательный полет транспортной системы Starship может состояться в воскресенье, 13 октября. SpaceX ожидает одобрения регулирующих органов. Стартовое окно откроется в 15:00 по московскому времени.

Транспортная система Starship на «Звездной базе» в Техасе / © SpaceX

В рамках новых испытаний сделают еще один шаг к полному и быстрому повторному использованию Starship. Основной целью полета станет попытка вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку и захватить его «руками» башни обслуживания, а также повторный вход в атмосферу и приводнение корабля Starship в Индийском океане, как это было во время предыдущего теста.

При этом в SpaceX отметили, что инженеры полностью переделали теплозащитный экран корабля, используя плитки нового поколения. Они должны обеспечить возможность его повторного использования.