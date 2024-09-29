Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Rocket Lab построила второй аппарат для космической фармацевтической фабрики Varda Space

Инженеры компании Питера Бека завершили испытания и интеграцию второго космического аппарата для Varda Space, которая занимается экспериментами по фармацевтической обработке препаратов в условиях микрогравитации.

Космический аппарат Pioneer / © Rocket Lab

Первый космический аппарат Pioneer компании Rocket Lab для Varda Space запустили в июне 2023 года. Тогда Varda Space успешно провела эксперименты с кристаллами активного вещества, которое используют в производстве лекарства от ВИЧ, в условиях микрогравитации.

Затем капсула с кристаллами вернулась на Землю, совершив мягкую посадку в пустыне штата Юта в феврале 2024 года.