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Николай Головин
Николай Головин
10 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 461

Rocket Lab построила второй аппарат для космической фармацевтической фабрики Varda Space

Инженеры компании Питера Бека завершили испытания и интеграцию второго космического аппарата для Varda Space, которая занимается экспериментами по фармацевтической обработке препаратов в условиях микрогравитации.

Сообщество
# Rocket Lab
# космос
Космический аппарат Pioneer / © Rocket Lab
Космический аппарат Pioneer / © Rocket Lab

Первый космический аппарат Pioneer компании Rocket Lab для Varda Space запустили в июне 2023 года. Тогда Varda Space успешно провела эксперименты с кристаллами активного вещества, которое используют в производстве лекарства от ВИЧ, в условиях микрогравитации.

Затем капсула с кристаллами вернулась на Землю, совершив мягкую посадку в пустыне штата Юта в феврале 2024 года.

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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
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