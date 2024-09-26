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Маск призвал главу Федерального управления гражданской авиации США уйти в отставку

SpaceX продолжает критиковать Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) из-за промедлений с выдачей лицензии на запуск ракет и предполагаемых нарушений, который в прошлом году допустила компания Илона Маска.

Руководитель Федерального управления гражданской авиации США Майкл Уитакер / © Kevin Dietsch / Getty Images

Ранее FAA сообщило, что планирует оштрафовать SpaceX на общую сумму более чем 630 000 долларов за нарушения при двух пусках ракет в 2023 году. SpaceX ответила письмом в конгресс США, оспаривающим штрафы.

Майкл Уитакер во время слушаний в подкомитете по авиации Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей сообщил, что задержки в процессе получения лицензии от FAA на пятый испытательный полет Starship вызваны соображениями безопасности. В пример он привел недавние проблемы Boeing с самолетами и космическим кораблем Starliner.

Уитакер также отметил, что задержка в одобрении пятого старта Starship произошла из-за того, что компания вовремя не предоставила обновленный анализ влияния запуска на окружающую среду и нарушила закон штата Техас.

SpaceX опубликовала еще одно письмо: в нем речь идет о том, что ни один из двух пунктов, упомянутых Уитакером, не имеют никакого отношения к общественной безопасности, но касаются экологических проблем, которые ранее оценили как не представляющие риска для окружающей среды. Заявление Уитакера о том, что SpaceX нарушила закон Техаса, назвали «просто неверным».

После объяснений Уитакера Маск усилил критику в адрес FAA, написав в социальной сети X о том, что глава Федерального управления гражданской авиации «должен уйти в отставку» и попутно обвинив чиновника в некомпетентности.