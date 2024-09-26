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Tesla официально сообщила о презентации «Роботакси»
Компания Tesla начала рассылку приглашений на презентацию своего беспилотного электромобиля «Роботакси» (Robotaxi), которая состоится в следующем месяце, под слоганом «Мы, роботы». Транспортное средство должны были показать еще в августе, но его презентацию перенесли на 10 октября.
О «Роботакси» известно немного, кроме намеков на то, что у него не будет руля и педалей и что он будет «похож на Cybertruck» с точки зрения дизайна.
Сделав акцент на автономности, Tesla, как ожидается, также проведет демонстрацию своих новейших человекоподобных роботов Optimus.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
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Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
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На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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