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Tesla официально сообщила о презентации «Роботакси»

Компания Tesla начала рассылку приглашений на презентацию своего беспилотного электромобиля «Роботакси» (Robotaxi), которая состоится в следующем месяце, под слоганом «Мы, роботы». Транспортное средство должны были показать еще в августе, но его презентацию перенесли на 10 октября.

Постер презентации беспилотного электромобиля «Роботакси» / © Tesla

О «Роботакси» известно немного, кроме намеков на то, что у него не будет руля и педалей и что он будет «похож на Cybertruck» с точки зрения дизайна.

Сделав акцент на автономности, Tesla, как ожидается, также проведет демонстрацию своих новейших человекоподобных роботов Optimus.