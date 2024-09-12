Фотоловушка запечатлела редкую встречу вомбата и ехидны

Анализ генома может многое рассказать не только о цвете глаз и кожи, но и образе жизни. Изучая ДНК поздних неандертальцев по всей Европе, у ученых сложилась картина о них как единой метапопуляции. Находка скелета «Торин» пошатнула эти представления. Перед нами — представитель небольшой группы, обитавшей поблизости от сородичей, но не вступавшей в контакт.