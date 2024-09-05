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Sierra Space завершила акустические испытания грузового модуля Dream Chaser
Американская компания Sierra Space сообщила, что завершила акустические испытания грузового модуля Shooting Star, прикрепленного к космическому челноку Dream Chaser. Тесты проводили в Космическом центре имени Кеннеди, где Dream Chaser готовится к запуску. Испытания предназначены для имитации условий, которым будет подвергаться космический аппарат во время запуска.
Дебютный беспилотный полет Dream Chaser с Shooting Star на МКС должен состояться до конца 2024 года, однако точную дату запуска до сих пор не объявили. Космоплан стартует на новой ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Планируется, что в рамках испытательного полета Dream Chaser доставит на орбитальный форпост три с половиной тонны полезной нагрузки. Пробыв на орбите приблизительно 45 суток, челнок вернется на Землю и в автоматическом режиме совершит посадку на аэродроме как обычный самолет, а грузовой модуль Shooting Star сгорит в атмосфере.
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Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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