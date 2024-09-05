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Sierra Space завершила акустические испытания грузового модуля Dream Chaser

Американская компания Sierra Space сообщила, что завершила акустические испытания грузового модуля Shooting Star, прикрепленного к космическому челноку Dream Chaser. Тесты проводили в Космическом центре имени Кеннеди, где Dream Chaser готовится к запуску. Испытания предназначены для имитации условий, которым будет подвергаться космический аппарат во время запуска.

Акустические испытания модуля Shooting Star / © Sierra Space

Дебютный беспилотный полет Dream Chaser с Shooting Star на МКС должен состояться до конца 2024 года, однако точную дату запуска до сих пор не объявили. Космоплан стартует на новой ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Планируется, что в рамках испытательного полета Dream Chaser доставит на орбитальный форпост три с половиной тонны полезной нагрузки. Пробыв на орбите приблизительно 45 суток, челнок вернется на Землю и в автоматическом режиме совершит посадку на аэродроме как обычный самолет, а грузовой модуль Shooting Star сгорит в атмосфере.