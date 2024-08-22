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Опубликованы официальные рендеры крупнейшего в мире футбольного стадиона

Архитектурные студии Oualalou + Choi и Populous опубликовали рендеры стадиона «Гранд Стад Хасан II» на 115 000 зрительских мест, который построят в Марокко к чемпионату мира по футболу 2030 года.

Рендер крупнейшего в мире футбольного стадиона / © Oualalou + Choi / Populous

Стадион, который призван «стать одним из величайших стадионов мира», возведут в городе Бен-Слиман, примерно в 40 километрах от Касабланки.

Рендер крупнейшего в мире футбольного стадиона / © Oualalou + Choi / Populous

«Гранд Стад Хасан II» — один из шести стадионов в Марокко, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2030 года. Помимо Марокко, чемпионат мира состоится на трех стадионах в Португалии и на 11 в Испании.

Рендер крупнейшего в мире футбольного стадиона / © Oualalou + Choi / Populous

Рендер крупнейшего в мире футбольного стадиона / © Oualalou + Choi / Populous

Рендер крупнейшего в мире футбольного стадиона / © Oualalou + Choi / Populous

Рендер крупнейшего в мире футбольного стадиона / © Oualalou + Choi / Populous