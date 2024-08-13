Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские военные разочаровались в лазерном оружии

Командующий Тихоокеанскими надводными силами ВМС США вице-адмирал Брендан Маклейн недавно заявил, что разработка лазерного оружия занимает много времени и стоит слишком дорого. При этом современные лазерные технологии с трудом оправдывают ожидания, касающиеся их борьбы с дронами и ракетами.

Испытания лазерного оружия / © Crown Copyright

Как отметило издание The National Interest, ВМС США уже более 10 лет испытывают прототипы лазерного и другого оружия направленной энергии, однако они не дают ожидаемых результатов.

Одной из главных проблем остается дальнобойность. Большинство современных лазеров могут поразить цель только на расстоянии менее полутора километров, а американские Военно-морские силы не могут рисковать, позволяя ракетам или дронам приближаться настолько близко к кораблям.

Однако и современная ситуация, когда ВМС используют ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы сбивать недорогие дроны и дешевые противокорабельные ракеты — например, принадлежащие хуситам, — не устраивает командование.