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Американские военные разочаровались в лазерном оружии
Командующий Тихоокеанскими надводными силами ВМС США вице-адмирал Брендан Маклейн недавно заявил, что разработка лазерного оружия занимает много времени и стоит слишком дорого. При этом современные лазерные технологии с трудом оправдывают ожидания, касающиеся их борьбы с дронами и ракетами.
Как отметило издание The National Interest, ВМС США уже более 10 лет испытывают прототипы лазерного и другого оружия направленной энергии, однако они не дают ожидаемых результатов.
Одной из главных проблем остается дальнобойность. Большинство современных лазеров могут поразить цель только на расстоянии менее полутора километров, а американские Военно-морские силы не могут рисковать, позволяя ракетам или дронам приближаться настолько близко к кораблям.
Однако и современная ситуация, когда ВМС используют ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы сбивать недорогие дроны и дешевые противокорабельные ракеты — например, принадлежащие хуситам, — не устраивает командование.
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