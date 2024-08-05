Фотоловушка запечатлела редкую канадскую рысь

Редкая канадская рысь в национальном парке «Вояжеры» на севере Миннесоты / © Voyageurs Wolf Project

На кадрах видно, как рысь неторопливо направляется к камере, а затем садится всего в нескольких метрах от объектива. Рысь с любопытством оглядывается по сторонам, изучает местность и вращает ушами. В какой-то момент животное, кажется, позирует и смотрит прямо в камеру, как будто знает, что ее снимают. Затем рысь небрежно выходит из кадра.

© Voyageurs Wolf Project